“visioni-verticali-2025″:-firriato-sostiene-festival-cinema-a-potenza

Milano, 10 dic. (askanews) – La cultura come scelta d’impresa e come leva di coesione sociale. È il principio alla base della partecipazione di Firriato alla settima edizione di “Visioni Verticali”, il festival del cinema in programma a Potenza dal 12 al 14 dicembre 2025 tra il Cineteatro Don Bosco e il Teatro Francesco Stabile. L’azienda vitivinicola conferma così un impegno che da anni orienta la propria attività verso progetti capaci di connettere creatività, identità dei territori e sviluppo delle comunità.

La decisione di sostenere “Visioni Verticali” nasce dall’idea di valorizzare iniziative che interpretano le trasformazioni culturali e sociali contemporanee, avvicinando in particolare le nuove generazioni ai linguaggi audiovisivi. Il festival pone al centro temi che attraversano il dibattito pubblico, dall’innovazione digitale alla sostenibilità, dalla ricerca dell’identità all’empowerment femminile, fino alle fragilità giovanili e alla diversità culturale. L’obiettivo è costruire narrazioni capaci di restituire prospettive nuove e di rafforzare il legame tra arti visive, territorio e comunità.

“Crediamo profondamente che investire in Cultura significhi investire nel futuro dei territori e delle persone” ha dichiarato Irene Di Gaetano, amministratore di Firriato, ricordando che “la relazione tra arte, cinema e tradizione vinicola è un ponte che unisce sensibilità differenti e genera valore condiviso”. Di Gaetano ha aggiunto che “sosteniamo con convinzione Visioni Verticali, un festival che si distingue per qualità artistica, visione e capacità di coinvolgere le nuove generazioni”.

L’edizione 2025 si apre con una collaborazione rilevante: Giffoni Film Festival partecipa con “I love cinema – Giffoni in a Day”, appuntamento rivolto alle scuole e alla sperimentazione dei linguaggi audiovisivi e degli strumenti digitali. Accanto alle proiezioni e agli incontri, il Programma Off amplia la dimensione formativa del festival con attività dedicate ai giovanissimi, percorsi sui mestieri del cinema e la novità “Oltre lo schermo”, un live podcast che coinvolge gli ospiti presenti a Potenza.

La presenza di Firriato si inserisce in una visione aziendale che considera la cultura una infrastruttura civile: un elemento che genera competenze, allena lo sguardo, rafforza il senso di comunità e contribuisce a rendere i territori più competitivi attraverso una maggiore consapevolezza delle proprie radici. In questa prospettiva, il sostegno a “Visioni Verticali” conferma la volontà di accompagnare progetti che combinano sostenibilità, ricerca e creatività.

Il festival è promosso dall’associazione culturale Polimeri con il patrocinio delle istituzioni locali e regionali e con il supporto di una rete di sponsor e partner, tra cui Firriato – Culture and Wine, impegnata nel valorizzare l’identità italiana attraverso iniziative che uniscono arte e territorio.