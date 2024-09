Visita comissario Expo2025 a Università medica del Kansai

In preparazione dell’Esposizione universale di Osaka

Roma, 6 set. (askanews) – Nell’ambito della missione della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) in Giappone, il Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, Mario Vattani, ha partecipato il 6 settembre a una visita alla Kansai Medical University (KMU).

Promuovere gli scambi internazionali in ambito accademico e universitario è uno degli obiettivi della missione della CRUI in Giappone e oggetto dell’accordo firmato lo scorso febbraio tra il Commissariato Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka e il MUR, la CRUI, l’AFAM e il CoPer, per promuovere, coordinare e valorizzare la partecipazione del sistema universitario a Expo 2025 Osaka.

La delegazione italiana ha esplorato l’efficiente e moderno ospedale della KMU, rinomato per le sue pratiche di riabilitazione tecnologicamente avanzate, trattamenti anti-cancro e terapie palliative con l’obiettivo di connettere le università italiane con una delle più avanzate istituzioni mediche del Giappone.

“Italia e Giappone condividono sfide comuni legate all’invecchiamento della popolazione. Per questo motivo la visita alla Kansai Medical University è stata una grande opportunità per favorire nuove sinergie tra eccellenze italiane e giapponesi nel campo della medicina e della ricerca e promuovere la forza della nostra diplomazia scientifica nel mondo”, ha commentato il Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, Amb. Mario Vattani. “Al Padiglione Italia la persona sarà il centro della nostra narrazione: presenteremo progetti innovativi in tutti i campi scientifici e di ricerca con l’obiettivo di proporre attività concrete per il miglioramento della qualità della vita di tutti noi”.

“Sono anni che il sistema universitario italiano ha intensificato il suo approccio alle relazioni internazionali, e il Giappone è, in questa direzione, un Paese cruciale”, ha dichiarato Giovanna Iannantuoni, Presidente della CRUI, in visita in Giappone con quattro colleghi rettori. “In particolare, con la KMU abbiamo concordato sia la strutturazione di un programma di interscambio riguardante studenti di tutti i livelli e giovani ricercatori, sia di progetti di ricerca congiunti su temi chiave per entrambi i Paesi. Ma soprattutto, la possibilità di coinvolgere a breve ricercatori giapponesi altamente qualificati nell’hub italiano dell’innovazione, ovvero le 34 iniziative recentemente avviate nell’ambito del piano di resilienza italiano post-Covid”.

Un’intera sezione del Padiglione Italia sarà dedicata proprio alla persona e ospiterà eventi dedicati alla presentazione di soluzioni innovative nel campo della domotica, delle bioscienze e della ricerca scientifica. La presenza del Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, Mario Vattani, ha evidenziato la possibilità di portare avanti potenziali interazioni tra istituzioni e centri di ricerca italiani e giapponesi in vista della presentazione di progetti d’avanguardia sul miglioramento della qualità della vita nelle società avanzate, che saranno presentati al Padiglione Italia.

“È stato un grande piacere e un onore per noi ricevere la visita del Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, l’Ambasciatore Mario Vattani, accompagnando i Delegati della CRUI. Questa visita rappresenta sicuramente un evento chiave per la KMU e pone le basi per future collaborazioni e per il raggiungimento di obiettivi comuni nel campo della ricerca d’avanguardia nel percorso verso Expo 2025 Osaka”, ha dichiarato il Professor Tatsuo Kinashi, Presidente della Kansai Medical University.

Il Prof. Giuseppe Pezzotti, Direttore del Centro di Ricerca Biomedica della Kansai Medical University ha aggiunto: “La visita odierna della CRUI e dell’Ambasciatore Vattani alla KMU si è concentrata su uno dei temi più importanti del nostro tempo: migliorare la qualità della vita delle nostre società sempre più anziane. L’incontro di oggi ha aperto un nuovo percorso nello sviluppo di progetti di ricerca avanzata e rappresenta un evento chiave nelle relazioni tra Italia e Giappone”.

A margine dell’incontro, la Professoressa Tiziana Lippiello – Rettrice dell’Università di Ca’ Foscari di Venezia e Delegata CRUI per le Relazioni Internazionali – e il Professor Tatsuo Kinashi hanno firmato un Protocollo d’Intesa per la cooperazione nella ricerca tra le due università, segnando un importante passo verso una collaborazione più stretta tra le due istituzioni.

Durante la visita alla Kansai Medical University, il Commissario Vattani è stato accompagnato dal Console Generale d’Italia in Giappone, Marco Prencipe, e da una delegazione della CRUI composta da sette membri, tra cui la Presidente della CRUI, Giovanna Iannantuoni (Rettrice dell’Università di Milano Bicocca), il Vicepresidente Delegato per la Ricerca, Francesco Priolo (Rettore dell’Università di Catania), e la Delegata per le Relazioni Internazionali, Tiziana Lippiello (Rettrice dell’Università Ca’ Foscari di Venezia).

Expo 2025 si terrà a Osaka dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 sotto il tema “Progettare la società del futuro per le nostre vite”. L’Italia si presenta con un Padiglione disegnato dall’architetto Mario Cucinella che ha come slogan “L’Arte rigenera la vita”.