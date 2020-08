Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, lunedì andrà in Tunisia insieme al ministro degli esteri, Luigi Di Maio, e a due commissari Ue, per concordare con il governo locale le misure di contrasto all’immigrazione clandestina verso l’Italia. Immigrazione che nel complesso presenta numeri “in crescita ma non elevatissimi, difficili da gestire perche molti sbarchi sono autonomi”, tanto da far dire al ministro che “il vero problema non sono le cifre ma il Covid” con l’esigenza di far svolgere la quarantena a chi arriva.

Lamorgese ha poi detto che il decreto Immigrazione è chiuso e sarà esaminato a settembre, mentre sulla fase 3 sono necessarie linee comuni sui locali di divertimento.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Visita di Lamorgese in Tunisia. Sbarchi in aumento, ma “molti autonomi” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento