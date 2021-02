Visita speciale alla “Piazzetta Maradona” nei quartieri spagnoli | VIDEO

Ai quartieri spagnoli, nella rinominata Piazzetta Maradona, quest’oggi c’è stata una visita speciale. Data la realizzazione in corso del murales a lui dedicato, Diego Maradona JR si è presentato all’altare dedicato al compianto padre, scomparso lo scorso 25 novembre. Il ragazzo è stato pescato da alcuni telefonini dei tifosi presenti, con l’arrivo ai quartieri ripreso su Instagram in alcune storie.

DIEGO MARADONA JR TORNA ALLA PIAZZETTA

Diego Maradona JR infatti si è ritrovato su un murales in questa Piazzetta, rinominata Maradona. E’ in via di completamento l’opera che Mario Castì Farina ha dedicato al pibe de oro ed al suo figlio napoletano, stretti in un abbraccio dopo il ricongiungimento avvenuto cinque anni fa. Di seguito il video ripreso su Instagram dall’account labodega_de_d10s.

