visite-guidate-a-napoli-sul-mistero-della-morte-di-giacomo-leopardi.-concerto-di-natale-a-bagnoli

NAPOLI – A Fuorigrotta, tra segni di modernità e frammenti di passato, si cela una delle vicende più enigmatiche di Napoli: il mistero della morte di Giacomo Leopardi.

È questo il claim che accompagna il settimo tour de I Misteri di Napoli, il programma di visite guidate della fondazione Il Canto di Virgilio proposto nell’ambito della rassegna Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni da venerdì 19 dicembre a domenica 21 dicembre. I cittadini e i turisti che hanno scelto Napoli per le loro vacanze natalizie avranno l’opportunità di scoprire le bellezze di questo quartiere dell’area occidentale della città, ripercorrendo anche la storia del destino di Leopardi, che si intreccia con quella di San Vitale Martire, chiesa dalle origini anteriori all’anno Mille, che nel suo silenzio custodisce il passaggio di un’anima inquieta e luminosa.

Il percorso proposto ai visitatori parte dalla Chiesa dell’Immacolata, seguendo il cammino che condusse Leopardi alla sua ultima dimora, tra spostamenti, cenotafi e memorie mai del tutto pacificate. Il tour accompagna i partecipanti in un viaggio nella memoria: attraverso i luoghi del culto di San Vitale e le trasformazioni novecentesche del quartiere, si approfondisce il legame tra Leopardi e Napoli, tra la fragilità umana e il mistero della fede.

Sono quattro le visite guidate in programma domani, venerdì 19 dicembre, e sabato 20 dicembre alle 10 e domenica 21 dicembre alle 9:30 e alle 11:30. Punto di incontro la Chiesa di Santa Maria Immacolata.

I tour sono arricchiti da due eventi speciali che si terranno sabato 20 dicembre nella Complesso monastico di Santa Maria di Regina Coeli. Alle 19 l’incontro Perché siamo superstiziosi: magia di Napoli con Marino Niola ed Elisabetta Moro, antropologi e studiosi della cultura mediterranea, che analizzeranno il legame profondo tra magia, mistero, fede e quotidianità. A seguire lo spettacolo teatrale La tombola dei fantasmi con Laura Pagliara, Andrea De Rosa, Marco Palumbo, Peppe Papa e Peppe Romano.

NATALE D’EMOZIONI

Domenica 21 dicembre, alle 19, la rassegna Natale D’Emozioni, a cura della fondazione Il Canto di Virgilio, presenta invece il concerto di Natale Stella D’Argiento nella Chiesa di Maria Santissima Desolata, nel quartiere occidentale di Bagnoli. Lo spettacolo di Carlo Faiello – con Gennaro Monti, Elisabetta D’Acunzo, Chiara Di Girolamo e l’Orchestra da Camera di Santa Chiara – è rappresentato da una successione di testi, musiche e canti per evocare il fascino e la magia del ciclo natalizio napoletano.

“Continuiamo a raccontare una Napoli meno conosciuta – spiega l’assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato – ma straordinariamente ricca di storia, spiritualità e cultura, valorizzando Fuorigrotta e Bagnoli come luoghi identitari della città. Attraverso visite guidate, incontri e spettacoli, offriamo a cittadini e visitatori un’esperienza che intreccia memoria, mistero e bellezza, soprattutto nel periodo natalizio, quando Napoli si mostra nel suo volto più autentico. È un passo concreto verso una città sempre più policentrica, capace di mettere in rete i suoi quartieri e le sue eccellenze culturali”.

