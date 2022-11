Visottica Group acquisisce il 60% del’azienda trevigiana Ethos

Specializzata nelle lavorazioni galvaniche per occhialeria e moda

Milano, 3 nov. (askanews) – Visottica Group, azienda veneta leader mondiale nella produzione di componenti per occhiali, acquisisce il 60% del capitale sociale di Ethos, società trevigiana specializzata nelle lavorazioni galvaniche per i settori di occhialeria e moda, con sede a San Zenone degli Ezzelini. L'operazione rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di sviluppo industriale avviato dall'azienda di Susegana. "Questa nuova acquisizione è per noi particolarmente rilevante, poiché si pone all'interno di un piano di crescita che stiamo portando avanti con convinzione negli ultimi anni – sottolinea il presidente di Visottica Group Rinaldo Montalban -. L'ingresso nel nostro gruppo di un'azienda di assoluta eccellenza nel settore della galvanica come Ethos, ci consente di mettere a disposizione di clienti e partner un pacchetto di competenze e tecnologie ancor più completo, per affrontare al meglio i mercati di riferimento e le opportunità che nuovi settori potranno offrirci. Nonostante il periodo di incertezza e instabilità economica che stiamo vivendo a livello globale, abbiamo preso la decisione di crescere per linee esterne. Ethos possiede un know-how altamente specializzato e un bagaglio di competenze preziose che oggi entrano a far parte del nostro patrimonio, consentendoci di creare sinergie virtuose tra le diverse aziende che già fanno parte di Visottica Group". Ethos nasce nel 2009 dalla volontà dei suoi due fondatori, Daniele Bernardi e Michele Segafredo, di trasferire nel comparto della moda il know-how maturato per alcuni anni nel settore dell'oreficeria. L'azienda – che impiega 18 dipendenti – è specializzata in lavorazioni galvaniche su ottone, zama, ferro, accessori moda e pelletteria e può vantare tra i suoi clienti importanti realtà del mondo della moda e dell'occhialeria. Il fatturato previsto per il 2022 è di circa 3 milioni.