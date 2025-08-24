“vista-mare”-incanta-con-il-molise:-ancora-un-grande-successo-su-rai-1

Il programma condotto da Federico Quaranta con Diletta Acanfora

Anche questa settimana Vista Mare porta a casa un grande risultato su Rai 1: la puntata dedicata al Molise ha conquistato 1.189.000 spettatori con il 17,3% di share, confermandosi tra i programmi più amati in assoluto in Italia della fascia oraria di mezzogiorno

Un successo firmato anche dalla conduzione di Federico Quaranta, che con il suo stile è la sua voce autorevole e appassionata riesce a trasformare ogni tappa in un racconto pieno di cultura, storia e bellezza, e di Diletta Acanfora, che con freschezza e sensibilità si è rivelata una delle sorprese più apprezzate dell’estate Rai.















































































Il viaggio ha mostrato un Molise particolare e fuori dal comune, che non si è limitato al mare ma ha portato tutti gli spettatori nelle tante e diverse ricchezze del territorio, dai borghi affacciati sulla costa ai suggestivi calanchi, dai frantoi custodi di antiche tradizioni al centro Neuromed di Pozzilli, eccellenza internazionale nel campo della ricerca scientifica.

Grande entusiasmo anche per la rubrica di Franco Pepe, il miglior pizzaiolo al mondo, che in ogni puntata dedica una pizza speciale al territorio visitato: un esperimento innovativo che sta riscuotendo un successo straordinario e che arricchisce ulteriormente il viaggio televisivo.

Il programma viene inoltre arricchito dalla presenza di Maurizio Bulleri, una delle figure più autorevoli nel settore della nautica, che con la sua competenza e passione offre un punto di vista unico sul mondo del mare e delle imbarcazioni, ampliando ulteriormente lo sguardo di Vista Mare.

Vista Mare si conferma così un programma che unisce la poesia del viaggio alla profondità della scoperta, restituendo al pubblico l’immagine di un’Italia autentica, fatta di mare, entroterra e storie che meritano di essere raccontate.

Un successo che testimonia la forza del format firmato Gennaro Coppola e Gianmarco Ravo, prodotto da Zeus Group, con la collaborazione autoriale di Enzo Agliardi, Rosa e Titty Alvino.

Dopo il Molise, la prossima settimana le telecamere di Vista Mare si sposteranno nel cuore del Cilento, terra di mare, storia e natura straordinaria, per un nuovo viaggio in onda sabato 30 agosto alle ore 12.00 su Rai 1.