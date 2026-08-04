“Vista Mare” su Rai 1 cresce ancora: quasi 2 milioni di spettatori

Sulla rete ammiraglia confermata la leadership nella fascia oraria

Ancora un importante risultato per “Vista Mare”, il programma di Rai 1 condotto da Federico Quaranta con Diletta Acanfora, che continua a conquistare il pubblico raccontando l’Italia attraverso il mare, i suoi territori e le storie delle persone che ogni giorno ne custodiscono l’identità.

La puntata dedicata al Molise ha registrato 1.959.000 spettatori, pari al 19,8% di share, confermandosi il programma più visto della propria fascia oraria e migliorando gli ottimi risultati della settimana precedente. Nel corso della trasmissione si sono registrati anche picchi superiori ai 2 milioni di telespettatori, a conferma del crescente interesse del pubblico.

Un risultato che premia un racconto autentico, capace di unire paesaggio, cultura, tradizioni, innovazione e storie di comunità, valorizzando un patrimonio che rende unico il nostro Paese.

Dopo aver raccontato Pozzuoli e il Molise, Vista Mare proseguirà il suo viaggio sabato prossimo a Napoli, tra il fascino del suo mare, i grandi luoghi della cultura, la ricerca scientifica e le eccellenze che continuano a guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici.

L’appuntamento con “Vista Mare” è sabato alle 12.30 su Rai 1, per un nuovo racconto dedicato all’Italia più autentica.