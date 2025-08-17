vista-mare-“vola”-al-17,6%-e-guida-il-‘day-time-di-mezzogiorno’-su-rai-1

domenica, 17 Agosto , 25

NewsVista Mare “vola” al 17,6% e guida il ‘day time di mezzogiorno’ su Rai 1
Il viaggio televisivo di “Vista Mare”, condotto da Federico Quaranta con Diletta Acanfora, continua a conquistare il pubblico di Rai 1: la puntata dedicata alla Calabria ha registrato 1.316.000 spettatori e il 17,6% di share, affermandosi come programma più visto d’Italia nella sua fascia oraria e, questa volta, conquistando anche il primo posto nell’intero ‘day time di mezzogiorno’.

Un successo che conferma la forza del format estivo firmato da Gennaro Coppola e Gianmarco Ravo, prodotto dalla Zeus Group, con la squadra autoriale composta da Enzo Agliardi, Rosa e Titty Alvino.

Un racconto suggestivo, quello della Calabria, che ha messo in luce la magia della Riviera dei Cedri, con le acque cristalline di Scalea, il fascino di San Nicola Arcella e l’incanto dell’Arcomagno, restituendo al pubblico il volto autentico di una regione dove natura, mito e tradizione convivono in perfetto equilibrio.






























Dopo il grande successo, “Vista Mare” approda ora in una nuova tappa: sabato 23 agosto, alle ore 12.00 su Rai 1, le telecamere si sposteranno in Molise, una terra ancora poco conosciuta ma ricca di storia e paesaggi unici.

Dal borgo marinaro di Termoli alle isole Tremiti, dal porto turistico di Marina Sveva al frantoio ipogeo, fino al borgo di Pozzilli, la puntata offrirà uno sguardo autentico su una regione capace di intrecciare tradizione e futuro.

Un appuntamento da non perdere per continuare a scoprire l’Italia più vera, tra borghi, mare e natura incontaminata.

