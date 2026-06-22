lunedì, 22 Giugno , 26

Università, a Tor Vergata ‘Blues in Campus’: tra musica, scienza e prospettiva urbana

(Adnkronos) - Al via la seconda edizione per...

Valentina Vignali si è sposata, il matrimonio con Fabio Stefanini a tema ‘basket’

(Adnkronos) - Valentina Vignali ha detto 'sì' ma...

Ebola, superata la soglia dei mille casi in Congo: 254 morti e 100 guariti

(Adnkronos) - Nella Repubblica democratica del Congo è...

Estate rovente e caldo anomalo, dal weekend punte di 41 gradi

(Adnkronos) - Estate rovente e caldo anomalo, brutte...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDO'Vita! Il concerto', stasera su Rai 1: gli ospiti in diretta dal...
‘vita!-il-concerto’,-stasera-su-rai-1:-gli-ospiti-in-diretta-dal-circo-massimo
‘Vita! Il concerto’, stasera su Rai 1: gli ospiti in diretta dal Circo Massimo
DALL'ITALIA E DAL MONDO

‘Vita! Il concerto’, stasera su Rai 1: gli ospiti in diretta dal Circo Massimo

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) –
Stasera, lunedì 22 giugno, andrà in onda ‘Vita! Il concerto’, su Rai 1 alle 21.15 in diretta dal Circo Massimo, una serata all’insegna della musica in occasione della giornata mondiale contro la droga e le dipendenze. A condurre la serata Giorgia Cardinaletti e Nek. Tra gli ospiti, Lorella Cuccarini e Raoul Bova.  

Sul palco saliranno Andrea Bocelli, Annalisa, Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Emma, Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Riccardo Cocciante e Il Volo, accompagnati dalla Nuova Orchestra Sinfonietta diretta dal Maestro Leonardo De Amicis.  

Ispirato alla canzone ‘Vita’, con il famoso verso di Mogol ‘Vita in te ci credo’ e l’indimenticabile interpretazione di Lucio Dalla e Gianni Morandi, il concerto vuole essere un’occasione di partecipazione collettiva attorno a un tema universale. Perché una canzone o un concerto non possono cambiare il mondo, ma possono contribuire a divulgare buone pratiche. Una doppia sfida, rivolta ai ragazzi di oggi e ai ragazzi di ieri, riassunta nello slogan internazionale dell’evento: “Believe in yourself, in a life full of health”. 

Previous article
Valentina Vignali si è sposata, il matrimonio con Fabio Stefanini a tema ‘basket’
Next article
Università, a Tor Vergata ‘Blues in Campus’: tra musica, scienza e prospettiva urbana

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Università, a Tor Vergata ‘Blues in Campus’: tra musica, scienza e prospettiva urbana

(Adnkronos) - Al via la seconda edizione per 'Blues in Campus', un evento che approfondisce temi quali la musica e la scienza nel contesto...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Valentina Vignali si è sposata, il matrimonio con Fabio Stefanini a tema ‘basket’

(Adnkronos) - Valentina Vignali ha detto 'sì' ma con grande stile: ai piedi un paio di Nike Jordan. Non poteva essere altrimenti il matrimonio...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Carburanti, tredicesimo giorno di calo dei prezzi ﻿per benzina e diesel

(Adnkronos) - Continua il progressivo calo dei prezzi dei carburanti. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ebola, superata la soglia dei mille casi in Congo: 254 morti e 100 guariti

(Adnkronos) - Nella Repubblica democratica del Congo è stata superata la soglia dei mille casi di Ebola dall'inizio dell'epidemia. Sono infatti 1003 i casi...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.