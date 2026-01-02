venerdì, 2 Gennaio , 26

Vitale (Agea): bene promozione rete lavoro agricolo di qualità

Roma, 2 gen. (askanews) – “La legalità in agricoltura è una scelta fondamentale per proteggere le persone, rafforzare le imprese e dare valore alle filiere. È con questo spirito che il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’Inps, ha lanciato una campagna istituzionale per promuovere la Rete del Lavoro Agricolo di Qualità”: così Fabio Vitale, direttore generale di Agea, secondo cui questo progetto interistituzionale rappresenta “un esempio concreto dell’azione politica qualificata dei Ministri Lollobrigida e Calderone”.

“Il loro impegno e la determinazione sono evidenti nei messaggi trasmessi dalla campagna e dalle iniziative messe in campo che sottolineano l’importanza del lavoro regolare, della sicurezza e della dignità in ogni prodotto agricolo. Ogni storia agricola deve essere costruita su basi di legalità e rispetto dei diritti”, continua Vitale.

Attraverso lo spot, e gli altri contenuti, le imprese e i cittadini vengono invitati a riconoscere, a valorizzare, a premiare quelle filiere che operano nel pieno rispetto delle norme, combattendo caporalato e lavoro sommerso, che arrecano danno ai lavoratori e minano la concorrenza. La Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, istituita presso l’INPS, offre uno strumento di qualificazione che favorisce comportamenti corretti e affidabili, contribuendo così a un mercato più giusto.

