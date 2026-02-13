venerdì, 13 Febbraio , 26
Viterbo, lite tra vicini di casa: ucciso a coltellate ultrà della Lazio

(Adnkronos) – Un uomo, Giovanni Bernabucci, ultrà della Lazio, soprannominato ‘la iena’ è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite in un appartamento nel quartiere Santa Lucia a Viterbo.  

Sul posto è intervenuta la polizia che ha arrestato il vicino di casa considerato responsabile del gesto. Da quanto emerso, l’omicidio non sarebbe legato al mondo ultras: i due stavano litigando da questa mattina. Sono in corso le indagini della Squadra mobile di Viterbo.  

La procura di Viterbo ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. Le indagini sono coordinate dal procuratore di Viterbo, Mario Palazzi, che in serata si è recato sul posto. Su disposizione della procura, gli agenti hanno sequestrato il coltello che sarebbe stato usato per uccidere Bernabucci. A quanto si apprende fra i due, che si conoscevano, non c’erano state denunce in passato. 

