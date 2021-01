Vittorie casalinghe nella notte Nba per Utah Jazz e Denver Nuggets

ROMA (ITALPRESS) – Solo due gare nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Sesta vittoria di fila per Utah Jazz, che sul parquet della Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City supera Oklahoma City Thunder per 118-102 nonostante i 32 punti infilati, tra gli ospiti, da Zion Williamson, top-scorer dell’incontro. Coach Van Gundy lascia in panchina, per scelta tecnica, l’azzurro Nicolò Melli. Successo interno anche per i Denver Nuggets, che alla Ball Arena mettono al tappeto Oklahoma City Thunder per 119-101 grazie alla super serata di Nikola Jokic, autore di 27 punti (e 12 rimbalzi) in 28 minuti di impiego.

