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Vittorio Genna eletto presidente dell’unione industriali Napoli
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Vittorio Genna eletto presidente dell’unione industriali Napoli

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Guido Bourelly nominato Vicepresidente con deleghe strategiche a Legalità, Marketing e Rapporti con la Pubblica Amministrazione

L’Assemblea dell’Unione Industriali di Napoli, riunitasi oggi presso Palazzo Partanna, ha sancito l’elezione di Vittorio Genna (foto in alto con il past presidente Jannotti Pecci) alla Presidenza dell’Associazione.

La votazione ha fatto registrare un consenso del 97% dei votanti, confermando la fiducia del tessuto imprenditoriale locale nel nuovo vertice. In concomitanza con l’elezione, è stata definita la nuova squadra di governo dell’Unione.

Guido Bourelly (nella foto in basso) ricoprirà il ruolo di Vicepresidente. Al già Presidente del Gruppo Piccola Industria sono state assegnate deleghe operative di rilievo strategico: la gestione della Legalità, il coordinamento del Marketing associativo e la cura dei Rapporti funzionali con la Pubblica Amministrazione.

L’assegnazione di tali incarichi a Bourelly mira a rafforzare il posizionamento dell’Unione nei confronti delle istituzioni e a promuovere una cultura d’impresa basata sulla trasparenza e sulla valorizzazione del brand industriale napoletano.

Il lavoro della vicepresidenza si concentrerà sulla creazione di canali di comunicazione efficienti con gli enti pubblici e sul monitoraggio dei processi normativi a supporto delle aziende associate.

La squadra di presidenza è completata da figure di spicco del panorama industriale, tra cui Alessandro Di Ruocco, Marilù Faraone Mennella, Gabriele Fasano, Luigi Giamundo, Antonio Amato, Gaetano Torrente e Maurizio Manfellotto, che supporteranno il Presidente Genna nell’attuazione del programma di sviluppo per il prossimo biennio.

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