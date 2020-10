Vittorio Sgarbi a Live Non è la D’Urso parla della sua storia con Eva Grimaldi. Il critico e personaggio televisivo dopo il coming out di Gabriel Garko ha confessato di aver avuto una relazione con la Grimaldi terminata proprio per l’arrivo dell’attore sex symbol. Davvero Eva ha lasciato Vittorio Sgarbi per Gabriel Garko? Dove sta la verità?

Ecco il video Mediaset con il confronto fra Gabriel Garko e Vittorio Sgarbi.

continua a leggere sul sito di riferimento