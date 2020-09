Vittorio Sgarbi su Francesca Pepe a Live Non è la D’Urso: “18 minuti dietro al quadro..” | Video Mediaset

Vittorio Sgarbi a Live – Non è la d’Urso ha raccontato come sono andate davvero le cose con Francesca Pepe, la concorrente del Grande Fratello Vip 2020. “Andai ad inaugurare una mostra a Sanremo e venne verso di me una donna così bella, fu talmente libera nell’amarmi” racconta il critico d’arte precisando – “non ho mai avuto un amore così immediato“. Poi Sgarbi a sorpresa rivela: “18 minuti dietro al quadro, Sabrina registra i miei tradimenti solo se superiori ai 20 minuti”.

Ecco il video mediaset con il racconto di Vittorio Sgarbi sulla ex Francesca Pepe.

