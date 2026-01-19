“Viva lo Scià”, manifestazione per Iran tra bandiere Ucraina e Israele

La comunità iraniana domenica in Piazza di Porta San Giovanni a Roma

Roma, 19 gen. (askanews) – Al grido di “Viva l’Iran, viva lo Scià”, o ancora “No alla dittatura” diverse centinaia di persone hanno manifestato domenica 18 gennaio in Piazza di Porta San Giovanni a Roma per chiedere un Iran libero dagli Ayatollah. Tante le bandiere iraniane, ma anche ucraine e israeliane sventolate nella piazza, tra canti e slogan.La comunità iraniana a Roma si è raccolta per chiedere il ritorno dello Scià Reza Pahlavi, il cui ritratto campeggiava tra i presenti. Tantissimi lumini accesi sotto al monumento di San Francesco d’Assisi per ricordare le numerose vittime della brutale repressione nel Paese.Tra le scritte sui cartelli: “Fuck Islamic Republic”, “Iran senza Internet”, “Basta silenzio” e “Act now”.