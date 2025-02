Vivenda GCC: l’innovazione del restauro sponsorizzato negli Emirati

L’azienda italiana arriva nel Golfo con il Dubai Hub for Made in Italy

Dubai, 17 feb. (askanews) – Dubai continua a rafforzarsi come hub per l’innovazione e l’internazionalizzazione delle impese italiane. Tra le realtà che stanno facendo il loro ingresso nel mercato del Golf Cooperation Council c’è il Gruppo Vivenda, che da vent’anni opera in Italia e ha sviluppato un modello di business che unisce la conservazione del patrimonio artistico e architettonico con la sostenibilità economica.”Il gruppo Vivenda – ha detto Luca Maurogiovanni, General Manager di Vivenda GCC – si prende cura del decoro urbano attraverso l’utilizzo di outdoor advertising che viene installata sui ponteggi durante i restauri di immobili di pregio su tutto il territorio italiano e nell’ultimo anno anche all’interno del territorio del GCC e degli Emirati Arabi Uniti. Il gruppo è proprietario di Vivenda Lavori che è un’impresa di restauro che si occupa di restauri conservativi di immobili storici e grazie all’utilizzo e alla vendita della pubblicità sui ponteggi riusciamo ad offrire restauri a costo zero a favore di proprietà pubbliche e private”.Questo approccio innovativo ha già avuto un impatto significativo nel panorama italiano e ora si espande anche nella regione del Golfo. “Grazie alla recente quotazione del gruppo Vivenda sul mercato della Borsa di Milano EGM – ha aggiunto Maurogiovanni – abbiamo iniziato l’internazionalizzazione del gruppo con l’apertura di Vivenda GCC a Dubai e il supporto del Dubai Hub for Made in Italy è stato determinante per l’avvio di questa attività”.Vivenda GCC è pronta a lanciare nelle prossime settimane il primo progetto innovativo di rigenerazione urbana anche nella regione, portando il suo modello di restauro sponsorizzato in un nuovo mercato in espansione.