Vives: “Il Napoli non deve cercare alibi, Fabian non è più lo stesso”

Giuseppe Vives, ex centrocampista di Torino e Lecce, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del Napoli e dell’ultima uscita contro la sua ex squadra. Fabian Ruiz e la sua involuzione di certo non ha aiutato gli azzurri a giocare meglio, ma purtroppo lo spagnolo ormai non sembra più quello del primo anno con Ancelotti. Il centrocampista ha parlato anche di Gennaro Gattuso e dei problemi che sta avendo ultimamente, che non gli stanno permettendo una normale amministrazione della squadra.

LE PAROLE DI GIUSEPPE VIVES

Di seguito le parole di Giuseppe Vives, ex centrocampista del Torino e del Lecce.

Gattuso ha ragione, la squadra è arrivata senza benzina e con tante assenze, ma non deve essere un alibi. Anche se ha avuto problemi nell’amministrazione della squadra, per la malattia all’occhio, gli stessi giocatori non hanno minimamente reagito a questa situazione. Fabian Ruiz ha avuto un’involuzione che non so spiegarmi; forse sta faticando nel centrocampo a due perché ha qualità da mezzala, ma l’allenatore deve cercare il meglio per la squadra. Torino? Piange il cuore vedere questa classifica, per la qualità della rosa non può essere ultimo. Giampaolo? C’è ancora alchimia con la squadra. Non è una situazione bella, serve al più presto un risultato positivo per invertire la rotta.

