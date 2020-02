Vives: “Il Napoli non deve fermarsi, Belotti sarebbe apprezzato dai tifosi azzurri”

Giuseppe Vives, ex calciatore di Lecce e Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sul momento del Napoli.

Vives: “Il Napoli non deve fermarsi”

“I grandi successi arrivano solo quando le società sono forti. Ho visto la gara del Lecce col Torino e devo dire che la maglia granata dà emozione. Chi va in campo deve avere la forza di accettare le critiche e non solo raccogliere applausi. Dopo le ultime 3 vittorie, il Napoli non deve fermarsi. Non poteva essere quello di inizio stagione il Napoli, ma adesso per provare ad accorciare deve mettere insieme un filotto di vittorie. Belotti lo conosco ed è un grande centravanti. Non si arrende neppure in allenamento, lotta su ogni pallone ed è uno di quelli che dà tutto per cui se dovesse arrivare a Napoli, di certo il tifoso del Napoli lo apprezzerebbe”.

