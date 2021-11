Vivi di Gusto: l’editoriale digitale di Carrefour

ROMA – Vivi di Gusto, il magazine digitale di Carrefour, è uno strumento che propone approfondimenti, consigli e spunti inerenti al mondo del cibo, vino, sostenibilità e tanto altro. Consultabile online e accessibile da ogni dispositivo digitale, il magazine si struttura in rubriche tematiche, realizzate ad-hoc per soddisfare la curiosità dei lettori. Sono inoltre disponibili preziosi contenuti multimediali, in formato podcast o video,che consentono una fruizione pratica e attuale.

Oggi internet ha quasi del tutto sostituito l’uso dei vecchi ricettari, che finiscono stipati in cucina a prendere la polvere. Rispetto al passato, la cucina casalinga ha anche esteso il suo campo di azione, proprio grazie alla possibilità di avere ogni ricetta a portata di smartphone. Vivi di Gusto propone ricette dettagliate e semplici, da realizzare seguendo passo passo le indicazioni. Ampio spazio viene dato anche alla selezione degli ingredienti di prima qualità, con suggerimenti molto utili riguardo al trattamento delle materie prime.

Nella rubrica Pillole dell’Esperto, tutta la competenza dei dipendenti Carrefour è racchiusa in comode video-pillole, che permettono di avere accesso ai trucchi del mestiere su come scegliere, preparare e cuocere alla perfezione la carne e il pesce.

IL RISPETTO PER L’AMBIENTE: RUBRICA ACT FOR FOOD

Oggi più che mai, è inoltre necessario maturare una reale consapevolezza delle problematiche e delle esigenze del nostro pianeta e sposare la causa della sostenibilità, partendo dai piccoli gesti quotidiani. Affrontando diversi aspetti relativi alla questione, come l’attenzione alla genuinità dei prodotti e la riduzione degli sprechi alimentari, valori fondamentali portati avanti da Carrefour, la rubrica Act for Food incarna l’impegno dell’aziendalungo il percorso di promozione della tutela della salute dell’ambiente.

LA RUBRICA VINO E DINTORNI

La convivialità è un aspetto molto importante nella cultura italiana. Una buona bottiglia di vino, scelta per accogliere a tavola i commensali o portata in regalo a chi ospita, è sempre gradita, ma a volte è complicato districarsi fra le tante etichette disponibili. Approfondimenti interessanti sono presenti nella rubrica Vino e Dintorni che, con il contributo dell’omonimo podcast, racconta la storia e i metodi di produzione delle migliori cantine d’Italia, dando voce agli esperti produttori presenti sul territorio. Affidarsi a Vivi di Gusto per scegliere la bottiglia giusta è garanzia di successo e di una buona bevuta in compagnia.

ARTE IN TAVOLA

Per stupire ancora di più i propri ospiti, curare con attenzione l’estetica della tavola potrebbe essere la carta vincente. All’interno della rubrica Arte in Tavola, Vivi di Gusto offre spunti originali per realizzare una mise en place degna di nota. Le composizioni indicate, realizzabili con i prodotti consigliati e reperibili presso i punti vendita o sul catalogo online di Carrefour, aiutano a creare un ambiente accogliente e a rendere indimenticabile una cena in compagnia.

Vivi di Gusto nasce con l’intento di accompagnare le famiglie italiane nella loro quotidianità. Idee e spunti fantasiosi, conditi da un approccio moderno e accattivante, diventano opportunità da cogliere per arricchire la vita di tutti i giorni e acquisire un rapporto migliore e più responsabile nei confronti dell’ambiente.

