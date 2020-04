“Vivi e lascia vivere”, intervista esclusiva a Massimo Ghini: “Ai David di Donatello faccio il tifo per Pierfrancesco Favino”

E’ uno degli attori più amati e conosciuti della televisione e del cinema italiano. Grazie al suo talento e alla innata simpatia è entrato nel cuore degli telespettatori che continuano a seguirlo con affetto. Stiamo parlando dell’attore Massimo Ghini, protagonista della serie in onda dal 23 aprile su Raiuno “Vivi e lascia vivere“. Massimo interpreta Tony, un uomo che torna dal passato di Laura interpretata da Elena Sofia Ricci e che porterà scompiglio nella sua vita. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida Tv, Massimo ci ha parlato più approfonditamente del suo personaggio e delle seconde possibilità che possono presentarsi nella vita. A proposito di occasioni ci ha rivelato che proprio l’incontro con Pappi Corsicato, regista della serie, è stata una scoperta e che è stato proprio lui a convincerlo a partecipare al progetto. “Mi ero convinto di non essere adatto”, ha infatti confessato. A partecipare alle riprese della serie anche il figlio di Massimo, Leonardo, che per la seconda volta dopo l’esperienza al cinema con il film “La banda suona il pop” si è trovato nuovamente ad interpretare il padre da giovane. Ci scherza su Massimo puntualizzando però su un aspetto a cui tiene molto. Non si è trattata di una raccomandazione ma di occasioni che si sono presentate. Per il futuro si augura però che Leonardo possa proseguire la sua strada da solo considerando che ha da poco concluso l’Accademia. Massimo si meriterebbe però di più tanto che quando gli chiediamo se aveva mai pensato di cimentarsi nella regia la risposta non si fa attendere anche se lascia un po’ l’amaro in bocca. Ci rivela di essere stato avversato perché “purtroppo sembra sempre che io occupi un posto che non è il mio in quanto dovrei limitarmi a fare l’attore“, ci ha spiegato. L’attore ci ha dato anche il suo favorito ai Premi dei David di Donatello che si svolgeranno il prossimo 8 maggio e a proposito di politica si dice pronto a lucidare le spade nel caso in cui gli venisse offerta un’altra possibilità. Noi intanto gli auguriamo che possa tornare presto a lavorare considerando che un nuovo ruolo lo attende.

Intervista esclusiva all’attore Massimo Ghini

Massimo, da giovedì sera la vedremo nella serie “Vivi e lascia vivere”. Ci può descrivere il suo personaggio?

Lo posso descrivere ma non del tutto. Essendo una serie in cui è presente anche l’elemento thriller cercherò di dire delle cose che possano confondervi (ride). La sintesi del mio personaggio è il passato che ritorna. La storia ruota attorno al personaggio di Laura, una donna gagliarda che dopo un momento difficile cerca di non arrendersi e di ricostruire la propria vita. Tradurrà le sue difficoltà in un progetto. Il caso ci metterà il dito perché Tony e Laura si rincontreranno a Napoli. Un incontro che avviene per caso dopo dieci anni e non posso dire se sarà foriero di cose belle o brutte. Starà allo spettatore scoprirlo.

Come al personaggio di Laura, c’è stato un evento che le ha cambiato la vita e che l’ha portata a rimettersi in gioco?

Si mi è successo. Nella serie Laura è sposata e il marito che lavorava sulle navi scompare. Si trova a fronteggiare da sola le difficoltà familiari e comincerà a farsi delle domande per capire come riuscire a risolvere i problemi. E’ abbastanza significativo dal punto di vista dell’universo femminile. Nel suo progetto Laura trascina anche le sue amiche che condivideranno con lei gioie e dolori. La resistenza la porterà a conquistare un importante risultato.

Crede nelle seconde possibilità?

Ci credo molto. Avere una seconda possibilità è anche una questione di fortuna ma è anche frutto di determinazione. La vita non mai solo una situazione e non è mai solo una possibilità. Quando ci si accontenta di quella possibilità si può essere felici ma si perde molto. La seconda possibilità non origina per forza da una tragedia ma potrebbe anche essere frutto di un ragionamento, di un’autoanalisi. Ognuno di noi vive con l’idea di avere una seconda possibilità.

Riproponendo una citazione di Charles Bukowsky ha mai desiderato una seconda possibilità di incontrare qualcuno per la prima volta?

Nel nostro mestiere accade più facilmente di quanto si possa immaginare. Noi viviamo anche di sogni e tutto ciò che è fatto di desiderio e di utopia nasce dalla possibilità di avere una seconda occasione. A me è successo questo quando ho incontrato Pappi Corsicato. Dirò una cosa stupida ma non pensavo di essere nei suoi progetti. Mi ero convinto di non essere adatto. E invece mi ha offerto questa bellissima occasione. Ci sono persone che si incontrano e si scoprono. Con Pappi è successo proprio così. Incontrare Elena invece è stato tranquillizzante perché ci conosciamo da anni e avevamo lavorate insieme diverse volte tra cinema e televisione. Elena è una compagnia di viaggio straordinaria e una grande professionista.

Nel ruolo da giovane suo figlio Leonardo. Che consigli gli ha dato? Come è stato averlo con lei sul set?

Spero per Leonardo che sia l’ultima volta e ti spiego il perché. Non ho assolutamente raccomandato mio figlio. E’ avvenuto tutto per caso. Ci sono state due diverse occasioni in cui Leonardo ha dovuto interpretare me da ragazzo. Una ha riguardato il film “La banda suona il pop” di Fausto Brizzi e l’altra la serie “Vivi e lascia vivere”. Nel caso del film è stato proprio Fausto a propormelo visto che cercava qualcuno che mi somigliasse. E Leonardo è stata una scelta azzeccata perché tra i miei figli è quello che mi somiglia di più quando avevo 20 anni. Poi dopo il film è nata l’occasione con la serie perché in un flashback si rivede Tony da giovane. Anche in quel caso è stato Pappi che me l’ha proposto. Ho pensato in quel momento che mi avrebbe odiato per il fatto di essersi specializzato nel ruolo del padre da giovane. Meno male che l’ha presa a ridere. Ha finito di studiare da poco in Accademia e purtroppo ora che stava cominciando a lavorare si è trovato come tutti in questa situazione continua a leggere sul sito di riferimento