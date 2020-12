Viviani: “Emerson Palmieri può essere utile al Napoli. Difficile trovare un nuovo Hamsik”

A Radio Marte è intervenuto quest’oggi l’allenatore Fabio Viviani, su alcuni temi attuali in casa azzurra.

Le parole di Viviani

“Emerson Palmieri? L’ho conosciuto appena sbarcato in Italia, a Palermo. Era arrivato dal Brasile e per lui era tutto diverso. Si vedeva però la seta che aveva nelle sue capacità. Nel Napoli? Parliamo di un giocatore moderno, per il gioco dal basso è utile perché ha una confidenza nel possesso palla che sposa le disposizioni tattiche di Gattuso. Ha grandi qualità tecniche e facilità nel proporre un gioco offensivo. Perché Iachini lo utilizzò poco a Palermo? Lavorammo molto su di lui, quando arriva uno straniero giovane ci vuole un po’ di tempo. Il Palermo tentò poi di riscattarlo, puntammo prima su Lazaar e poi nel girone di ritorno giocò di più. Però non si trovò l’accordo con il Santos e la Roma lo prese”.

Lotta scudetto e nuovo Hamsik

“Scudetto? Direi il Napoli ma non possiamo non tenere conto di quanto sta facendo il Milan. E lo sta facendo con 4-5 giocatori fondamentali in meno. A gennaio loro li recuperano e mi viene da pensare che siano ben attrezzati. L’Inter resta leggermente favorita ma il Milan sta facendo grandi cose. In Serie A e nel Napoli non c’è un nuovo Hamsik? Lui è stato un giocatore straordinario, a Napoli lo vedevamo ad altissimi livelli. Quando non faceva 10 gol dicevamo che era in declino. Difficile trovare uno con quella qualità e con quel rendimento. Con Reja faceva il centrocampista d’inserimento ma ha fatto pure il mediano. Vero che in Italia non c’è questo centrocampista, forse gli si avvicina un po’ Barella ma viene utilizzato in un altro modo e Marek era un’altra cosa”.

