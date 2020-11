Vladimir Luxuria a Verissimo, nella puntata speciale del programma per la giornata contro la violenza sulle donne, a Silvia Toffanin ha detto: “I bulli che ho conosciuto li ho sconfitti due volte“. Come? Continuando ad andare a scuola in primis e arrivando dunque alla laurea. Poi? Luxuria ha detto che ora, quando torna nel suo paese, proprio quegli stessi bulli gli chiedono un selfie insieme. Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale.

continua a leggere sul sito di riferimento