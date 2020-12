Vladimir Luxuria vs Mino Magli a Live Non è la D’Urso per le parole sessiste su Elisabetta Gregoraci | Video Mediaset

A Live Non è la D’Urso volano stracci fra Vladimir Luxuria e Mino Magli, ex di Elisabetta Gregoraci. L’uomo ha rilasciato una nuova intervista choc rivelando ulteriori dettagli sulla sua presunta storia d’amore con l’ex moglie di Flavio Briatore. Per questo motivo torna in studio a Live Non è la D’Urso precisando ancora una volta: “sono qui per avere un confronto per cercare di capire dove può arrivare la falsità. Ho dichiarato delle cose al giornale Oggi, come ho detto anche un suo modo di fare è mostrarsi gelosa per cercare di far cadere nella trappola gli uomini“.

La situazione degenera quando parlando della Gregoraci dice: “ho scoperto un condominio”, ma è Vladimir Luxuria a prendere le difese della showgirl calabrese attualmente ancora nella casa de Grande Fratello Vip 2020. “E’ un linguaggio sessista e posso dirle che ho trovato davvero squallido quello che ha detto” – precisa a gran voce la ex parlamentare che sottolinea – “qualora fosse vero, lei non dimostra di essere un uomo, mentre lei è chiusa nella casa del Grande Fratello. Non è bello. Anche se fosse vero. Non si dicono queste cose, non si raccontano queste cose“. Anche Roberto Alessi attacca Mino Magli: “tu oggi vai a dire ad una madre in giro di essere una multiproprietà, sei molto confuso su quello che sono le donne, tu non puoi parlare delle donne come proprietà. Sei diffamante“.

Ecco il Video Mediaset con le parole di Mino Magli e il confronto con Vladimir Luxuria.

