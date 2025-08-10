domenica, 10 Agosto , 25

Sinner, che noia a Cincinnati: “Non c’è molto da fare”. E va a giocare a golf

(Adnkronos) - Jannik Sinner 'si annoia' a Cincinnati?...

Napoli, incendio su traghetto con 155 passeggeri: fiamme domate

(Adnkronos) - Incendio nella sala macchine della motonave...

Musetti e Cobolli eliminati a Cincinnati, ma si divertono insieme

(Adnkronos) - Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, eliminati...

Gaia, lo sfogo e le lacrime: “Ansia e solitudine dettano legge”

(Adnkronos) - "La diabolica trinità è venuta a...
vlahovic,-tiro-horror-con-il-dortmund.-e-i-tifosi-della-juve-si-scatenano
Vlahovic, tiro horror con il Dortmund. E i tifosi della Juve si scatenano

Vlahovic, tiro horror con il Dortmund. E i tifosi della Juve si scatenano

DALL'ITALIA E DAL MONDOVlahovic, tiro horror con il Dortmund. E i tifosi della Juve si scatenano
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Piovono critiche su Dusan Vlahovic, sempre più lontano dalla Juventus. L’attaccante serbo ha giocato oggi, domenica 10 agosto, nell’amichevole vinta dai bianconeri per 2-1 contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park di Dortmund. Vlahovic, inizialmente in panchina, è entrato nel corso del secondo tempo, ma si è reso protagonista dell’ennesima prestazione opaca, che ha animato ancora di più il dibattito intorno al suo futuro. 

In particolare, i tifosi bianconeri stanno criticando fortemente su X un’azione in cui Vlahovic riceve palla al limite dell’area, si rialza dopo un contrasto con un avversario, si gira e calcia in porta. Ma invece di inquadrare i pali di Kobel, la sua conclusione esce sbilenca e lontanissima dalla porta del Dortmund. “È triste da vedere”, scrive un tifoso, “semplicemente patetico”, gli fa eco un altro. 

“Ancora peggio del tiro è constatare quanto sia egoista. Avrebbe potuto servire Miretti che si sarebbe trovato davanti al portiere”, continua un altro tifoso. E ancora: “perché non l’ha passata?”, “horror show”. I tifosi della Juventus, insomma, hanno ormai scaricato Vlahovic, in attesa dell’offerta giusta per lasciare Torino. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.