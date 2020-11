Vocalelli su Napoli-Milan: “Squadre europee e propositive. Insigne sempre più capitano”

Alessandro Vocalelli de La Gazzetta dello Sport ha analizzato oggi la sfida di domani, Napoli-Milan. Di seguito uno stralcio del suo editoriale sul match che oggi vale la vetta della classifica:

Napoli-Milan resta una sfida di profilo altissimo, tra due squadre che possono legittimamente ingigantire un interrogativo. Non sarà che dobbiamo inserirle a pieno titolo nella corsa scudetto? Un dubbio, retorico, amplificato dalla capacità di Napoli e Milan di giocare un calcio molto “europeo”: ampio, propositivo in un contesto però di grande equilibrio, con il limite spostato continuamente più avanti. Merito dei due allenatori, Gattuso e Pioli, di un leader riconosciuto come Ibrahimovic, di un capitano sempre più capitano come Lorenzo Insigne.