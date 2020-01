Voce ‘e Popolo: nuovo appuntamento coi Gazebo delle Idee

Mugnano – Il Comitato Civico Voce ‘e Popolo, in linea con l’apertura del M5S e dopo il successo della prima uscita della scorsa domenica a Via Napoli prosegue con i “Gazebo delle Idee”. Sotto i nostri Gazebo sarà data voce a Cittadini, Associazioni, Movimenti e Liste Civiche che potranno proporre idee e strategie di governo da validare ed inserire nel Programma per Mugnano. Mugnano – Il Comitato Civico Voce ‘e Popolo, in linea con l’apertura del M5S e dopo il successo della prima uscita della scorsa domenica a Via Napoli prosegue con i “Gazebo delle Idee”. Sotto i nostri Gazebo sarà data voce a Cittadini, Associazioni, Movimenti e Liste Civiche che potranno proporre idee e strategie di governo da validare ed inserire nel Programma per Mugnano.

Saremo in piazza coi nostri GAZEBO Domenica 19-26 gennaio e 2 febbraio dalle 10,30 alle 13,00.

Vogliamo dar vita al principio espresso dall’art.1 della nostra Costituzione, “la sovranità appartiene al popolo” e siamo convinti che solo attraverso la sua volontà e partecipazione attiva si possa dare forza e realizzare un progetto di cambiamento. Ed è per questo motivo che concluderemo con una due giorni 8 e 9 febbraio in cui la parola sarà data ai Cittadini che potranno far sentire la propria voce. Ognuno avrà in queste sessioni 5 minuti per esprimere le proprie idee per un programma di cambiamento per la nostra Mugnano.

Il prossimo appuntamento coi Gazebo delle Idee sarà questa Domenica 19 gennaio dalle 10,30 alle 13,00 in Via San Lorenzo adiacenze bar Novecento