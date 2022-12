Vodafone: il Ceo Nick Read lascerà a fine mese

Il cfo Margherita Della Valle assumerà l’incarico ad interim

Milano, 5 dic. (askanews) – Nick Read, amministratore delegato del gruppo Vodafone, si dimetterà alla fine del mese dopo quattro anni al vertice del colosso britannico delle tlc. Read lascerà il 31 dicembre, ma sarà disponibile come consulente del board fino al 31 marzo, spiega una nota della società. Il cfo Margherita Della Valle assumerà l’incarico di amministratore delegato ad interim in attesa della ricerca del sostituto di Read. Nel frattempo Della Valle resterà direttore finanziario.

“Ho concordato con il cda che questo è il momento giusto per passare il testimone a un nuovo leader che possa costruire sui punti di forza di Vodafone e cogliere le significative opportunità che ci attendono”, ha detto Read. Durante i quattro anni di mandato, Read ha guidato il gruppo di telefonia attraverso la pandemia, ha venduto attività per concentrarsi maggiormente su Europa e Africa e ha scorporato l’infrastruttura delle torri in un’unità separata.

“Della Valle accelererà l’esecuzione della strategia dell’azienda per migliorare le prestazioni operative e creare valore per gli azionisti”, ha dichiarato Vodafone nel suo comunicato. Read ha guidato Vodafone durante la pandemia, “assicurando che i nostri clienti rimanessero connessi con le loro famiglie e le loro attività”, ha detto il presidente Jean-François van Boxmeer.

continua a leggere sul sito di riferimento