Vodafone: Margherita Della Valle nominata Ceo

Aveva assunto ad interim la guida dopo l’uscita di Nick Read

Milano, 27 apr. (askanews) – Margherita Della Valle è stata nominata Group Chief Executive di Vodafone. La manager – che aveva assunto ad interim la guida del colosso delle tlc dopo l’uscita di Nick Read lo scorso dicembre – continuerà a ricoprire il ruolo di Group Chief Financial Officer di Vodafone fino al completamento della ricerca esterna di un nuovo cfo.

“A nome del Consiglio, sono lieto di annunciare la nomina di Margherita a Group Chief Executive, dopo una rigorosa ricerca interna ed esterna”, ha dichiarato Jean-François van Boxmeer, presidente del Gruppo Vodafone. “Margherita vanta una solida esperienza nella sua lunga carriera in Vodafone in posizioni di marketing, operative, commerciali e finanziarie. Negli ultimi mesi come Group Chief Executive ad interim, il Consiglio e io siamo rimasti colpiti dal suo ritmo e dalla sua determinazione nell’avviare la necessaria trasformazione di Vodafone. Margherita ha il pieno sostegno mio e del board per i suoi piani che prevedono che Vodafone offra una migliore esperienza ai clienti, diventi un’azienda più semplice e acceleri la crescita”.

“Sono onorata di essere stata nominata Group Chief Executive. Vodafone ha una posizione unica in Europa e in Africa, con forti relazioni con i clienti, reti e persone”, ha commentato Margherita Della Valle. “Per realizzare il nostro potenziale, Vodafone deve cambiare. Sappiamo di poter fare meglio. Il mio obiettivo sarà quello di migliorare il servizio per i nostri clienti, semplificare il nostro business e crescere”.

