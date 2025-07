voihotels-avvia-riqualificazione-voi-vila-do-farol-a-capo-verde

Milano, 9 lug. (askanews) – Un abbraccio sospeso tra l’arida terra di questo angolo d’Africa e l’immensità dell’oceano Atlantico. È questo il concept che VOIhotels – la divisione hôtellerie di Alpitour World – ha posto alla base del progetto da oltre 30 milioni di euro per la nuova realizzazione di VOI Vila Do Farol a Capo Verde, storico resort, presente anche nel catalogo Bravo, pensato per il benessere delle persone e l’armonia con il pianeta e la comunità locale.

L’annuncio arriva insieme all’avvio dei cantieri – coordinati dallo studio internazionale di architettura, progettazione e design De.Tales – che avranno una durata complessiva di circa 18 mesi, con consegna prevista entro la fine del 2026, e prevedono la completa demolizione e ricostruzione del resort secondo un concept architettonico completamente nuovo e ispirato ai principi di responsabilità ambientale, economica e sociale.

Il progetto si estende su un’area di oltre 52.000 mq e prevede un incremento della capacità ricettiva con 302 camere, circa 60 in più rispetto alla configurazione attuale. L’intervento porterà alla creazione di due archi composti da 21 edifici singoli disposti a mezzo cerchio, come ad abbracciare l’orizzonte. Gli edifici saranno di due differenti tipologie: a due livelli lungo l’arco interno e a tre lungo quello esterno, progettati per integrarsi armoniosamente con il contesto naturale.

“Abbiamo immaginato un’architettura che fosse un abbraccio tra terra e oceano, capace di dialogare con la potenza del paesaggio e l’heritage del luogo. Un’oasi in cui ogni edificio è stato pensato per integrarsi nel contesto naturale, con strutture vibranti dai volumi sfalsati e dalle grandi aperture affacciate sull’oceano Atlantico. Un progetto concepito per raccontare l’intreccio delle culture locali, lasciando un’impronta identitaria” commentano Igor Rebosio, Founder Architect & Design Director di De.Tales, e Giuseppe Varsavia, Founder Architect & Managing Director di De.Tales.

La superficie complessiva costruita sarà pari a circa 14.100 mq con un’altezza massima degli edifici contenuta entro i 10 metri. Inoltre, l’intervento includerà un’area fronte mare di circa 6.800 mq, dove sorgerà il nuovo ristorante principale del resort, ed una ampia spiaggia in concessione che ospiterà il beach club del Resort.

Il nuovo masterplan del VOI Vila Do Farol si fonda su due principi cardine: massimizzare la vista sull’oceano per il maggior numero possibile di camere e creare uno spazio centrale, protetto dai venti del deserto, che diventi il cuore pulsante del resort. Il complesso è progettato per una gestione rispettosa dei consumi idrici, energetici e di consumo del suolo, valorizzare le risorse locali e ridurre l’impatto ambientale, ricorrendo alla produzione di energia solare termica e solare fotovoltaica. L’intervento si distingue, infatti, per l’attenzione alla gestione efficiente delle risorse.

“VOIhotels continua a evolversi, riqualificando ed elevando il comfort delle proprie strutture. Stagione dopo stagione incrementa gli standard qualitativi della propria offerta per garantire esperienze di soggiorno sempre più innovative e in sintonia con le esigenze dei viaggiatori italiani e internazionali. La riqualificazione del VOI Vila Do Farol a Capo Verde rappresenta un passo significativo in questo percorso, con un progetto che ci restituisce un nuovo resort con un linguaggio architettonico di forte personalità ed un intervento capace di declinare un’idea di sostenibilità responsabile ed inclusiva, attenta alle realtà circostanti ed alle comunità in cui si trova ad operare”, ha commentato Paolo Terrinoni, amministratore delegato di VOIhotels.