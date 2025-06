Vola giù dall’ottavo piano: morto il calciatore Mario Bacaj

ROMA – Tragedia nel mondo del calcio. Mario Bacaj è morto a 28 anni dopo essere precipitato dall’ottavo piano di un palazzo nel cuore di Adelaide (Australia). Il giocatore albanese di nascita ma cresciuto in Italia giocava per l’Adelaide Eagles Soccer Club. I suoi compagni lo aspettavano per il match in programma, poi sono stati avvisati del dramma. I fatti sono accaduti domenica 15 giugno.

La caduta non sembra essere stata causata da un incidente. Si sospetta, infatti, che il ragazzo si sia lanciato dal tetto del ‘2KW Bar & Restaurant’, in pieno centro città, e gli sforzi di soccorso sono stati vani. Vigili del fuoco, ambulanza e polizia sono accorsi immediatamente sul posto, ma non c’è stato nulla da fare per il calciatore. Bacaj lascia la moglie e un figlio piccolo.

“Mario era più di un grande giocatore, era un amico amato e rispettato da tutti nel club. Vorremmo esprimere le nostre più sincere condoglianze alla famiglia in questo momento così difficile. Sarai sempre nei nostri pensieri, amico mio. Riposa in pace”, il messaggio dei suoi ex compagni di squadra.

