Volano stracci tra Antonella Elia e Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip. Uno scontro epocale | Video Mediaset

In settimana le due donna Alpha della Casa Samanta De Grenet e Stefania Orlando hanno avuto uno scontro feroce a causa di una teglia. In breve la De Grenet è solita mettere ad asciugare i bicchieri nelle teglie, mentre Stefania le chiede gentilmente di non farlo perchè le teglie servono per cucinare. Sono volate parole pesantissime, tipo “io ti uccido, ti asfalto” da parte di Samantha.

Poi le due donne si sono chiarite e si sono chieste scusa a vicenda. Dopo lo scontro con Stefania, Samantha ha un’accesa discussione con Antonella, la quale non ha apprezzato il comportamento della conduttrice. La Elia, opinionista della trasmissione, accusa duramente la De Grenet, dicendole: “Tu non puoi darmi dell’imbecille, nè puoi impedirmi di dire cosa penso. Io qui ho un ruolo e parlo, anche su di te”. Insomma volano stracci tra le due donne, che non se le mandano a dire. Ecco Il Video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento