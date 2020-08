Volata vincente, Van Aert fa sua la Milano-Sanremo

Come Julian Alaphilippe un anno fa, Strade Bianche e poi la Milano-Sanremo. Sul ciclismo post-Covid c’è il segno indelebile di Wout Van Aert, che a una settimana dal trionfo di Piazza del Campo concede il bis sul traguardo di via Roma aggiudicandosi la prima classica-monumento della stagione, giunta all’edizione numero 111. Una Milano-Sanremo inedita, per percorso e data, con oltre 300 chilometri disputati in un caldo sabato d’agosto. Il 25enne belga della Jumbo-Visma nega la doppietta ad Alaphilippe, bravo a recuperare dopo un contrattempo tecnico poco prima della Cipressa e che, come nel 2019, aveva provato a fare selezione sul Poggio.

