Volkswagen, aperti gli ordini della gamma ID.3

VERONA (ITALPRESS) – Volkswagen apre anche in Italia gli ordini per la gamma della sua compatta elettrica ID.3, il primo modello basato sulla piattaforma modulare MEB. Presso le concessionarie, i clienti possono scegliere tra sette configurazioni e ordinare allo stesso tempo l’ID. Charger, l’innovativa wallbox marchiata Elli, l’azienda fornitrice di soluzioni di ricarica del Gruppo Volkswagen. Sono tutte sviluppate sulla base tecnica ID.3 Pro Performance dotata di batteria da 58 kWh effettivi per un’autonomia fino a 426 km nel ciclo WLTP e del sistema di trazione posteriore Performance da 150 kW (204 CV). Questo eroga una coppia massima di 310 Nm,

