Volkswagen: consegne 2024 -2,3% a 9 mln, pesano bev e Cina

Elettriche -3,4%, ma crescono ordini. Blume: in 2025 altri 30 modelli

Milano, 14 gen. (askanews) – Volkswagen chiude il 2024 con consegne in calo del -2,3% a 9,03 milioni di veicoli a causa delle difficoltà dell’elettrico e del calo di vendite in Cina (-10%), solo in parte compensato da Usa (+6%) e Sud America (+15%), mentre l’Europa si attesta sui livelli 2023. In calo del -3,4% a 771mila veicoli le vendite di bev, soprattutto negli Usa (-30%), mentre in Europa il gruppo è leader con una quota del 21%. In ripresa le consegne Ue nel quarto trimestre (+18%), nonostante le difficoltà in Germania

Il portafoglio ordini di auto elettrica in Europa è pari a 170mila veicoli (+88%), in parte trainato da nuovi modelli come Volkswagen ID.7 Tourer, Audi Q6 e-tron e Porsche Macan Electric.

“In un contesto di mercato difficile, nel 2024 abbiamo consegnato un totale di 9 milioni di veicoli. Abbiamo introdotto più di 30 nuovi modelli, inclusi molti 100% elettrici. Nel segmento bev, il Gruppo Volkswagen è di gran lunga leader di mercato in Europa: ciò ci rende orgogliosi e allo stesso tempo ci sprona. Quest’anno continueremo a rinnovare il nostro portfolio e porteremo su strada altri 30 nuovi modelli di tutti i brand”, ha detto Oliver Blume, ceo del gruppo Volkswagen.