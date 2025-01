Volkswagen sostiene sviluppo rinnovabili, 26 progetti in Europa

In 2024 generati 1,1 TWh pari al fabbisogno di 300mila famiglie

Milano, 26 gen. (askanews) – Volkswagen sostiene lo sviluppo delle energie rinnovabili in Europa. Attualmente, la casa automobilistica è impegnata in un totale di 26 progetti di energia verde in 9 Paesi europei.

Dal 2021, i progetti di energia verde sostenuti hanno immesso nella rete elettrica europea un totale di circa 3 terawattora (TWh) di elettricità che corrisponde al fabbisogno energetico annuo di circa 800mila famiglie. Solo nel 2024, i progetti hanno generato un totale di circa 1,1 TWh di energia verde, corrispondente al fabbisogno annuo di circa 300mila famiglie o al fabbisogno di elettricità calcolato della flotta Volkswagen ID. sulle strade europee attualmente non coperte da energia rinnovabile.

Attraverso questi sforzi, Volkswagen sta dando un contributo chiave alla decarbonizzazione. Una ID.41 alimentata esclusivamente con il mix di rete elettrica verde dell’Ue ha un’impronta di CO2 inferiore rispetto a un modello diesel comparabile dopo circa 66mila km percorsi rispetto ai 97mila utilizzando il mix della rete elettrica convenzionale, per il 40% composto da energia “grigia”.

“Abbiamo in programma di intensificare il nostro impegno nel campo delle energie rinnovabili ogni anno, in linea con lo sviluppo delle vendite dei modelli ID.”, dichiara Andreas Walingen, Cso e Head of Strategy del marchio Volkswagen.

Un parco solare nel nord del Portogallo, vicino a Vila Real, con oltre 60 GWh all’anno, e un parco eolico a Djupdal, in Svezia, che è sostenuto da Volkswagen con una quota del 70% e produce più di 1.000 GWh di elettricità all’anno, sono tra i più grandi progetti di elettricità verde sostenuti dalla casa automobilistica. L’azienda sta portando avanti lo sviluppo delle energie rinnovabili in tutta Europa. Attualmente, Volkswagen supporta 18 impianti fotovoltaici e otto parchi eolici in Spagna, Svezia, Finlandia, Portogallo, Regno Unito, Germania, Italia, Paesi Bassi e Polonia. Il sostegno è di norma per un periodo di dieci anni. Attraverso questi progetti vengono acquisiti i certificati che confermano l’origine dell’energia rinnovabile.