Volo Emirates Milano-New York: in 10 anni 1,8 milioni di passegggeri

Trasportate 37mila ton merci: dall’Italia in media ne partono 1.100 l’anno

Milano, 2 ott. (askanews) – Oltre 1,8 milioni di passeggeri e circa 37.000 tonnellate di merci tra Milano e New York. Sono i numeri chiave dei primi dieci anni del volo diretto Milano-New York operato da Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale al mondo. Il vettore di Dubai opera in regime di “quinta libertà” dall’Italia, questo vuol dire che ha diritto di trasportare i passeggeri tra il Paese di origine della compagnia aerea verso un secondo Paese e da questo verso un terzo. Quindi Dubai è la città di partenza, Milano la tappa intermedia e New York la destinazione finale.

Nato per rispondere alla richiesta di collegare due destinazioni commerciali e turistiche in Italia e negli Stati Uniti, il volo giornaliero, spiega la compagnia in occasione di questo anniversario, ha permesso a entrambi i Paesi di beneficiare di impatti positivi nel corso del decennio. Più di 6.000 voli in entrambe le direzioni hanno contribuito a soddisfare la domanda su una rotta poco servita. I voli sono operati con l’A380, il più grande aereo passeggeri, e con il Boeing 777. Per ospitare l’A380, Emirates, dieci anni fa, ha aperto una lounge dedicata nell’aeroporto di Malpensa.

Accanto ai passeggeri, in questi 10 anni sono state trasportate circa 10 mila tonnellate di merci nella tratta New York – Milano e oltre 27 mila tonnellate da Milano a New York, attraverso Emirates Sky Cargo. Tra le principali merci trasportate sulla rotta New York – Milano ci sono resina, tessuti, ricambi per aerei che ammontano a circa 2.800 tonnellate l’anno, mentre da Milano alla volta di NY partono formaggio e verdure fresche, piastrelle in ceramica, cosmetici, frutta secca con una media di circa 1.100 tonnellate annue. In media, ogni anno, la divisione cargo della compagnia aerea trasporta quasi 4.000 tonnellate di merci tra i due gateway.

Grazie al servizio diretto tra Milano e New York, che vola quotidianamente sulla rotta, la compagnia aerea facilita i collegamenti tra le due città per gli italiani che vivono a New York, gli studenti, i viaggiatori d’affari e i turisti. Il primo volo di Emirates in Italia è atterrato a Roma nel 1992. Da allora, al gateway della Capitale, si sono aggiunti quelli di Milano nel 2000, Venezia nel 2007 e Bologna nel 2015. Da Dubai verso tutti e quattro i suoi gateway, la compagnia attualmente opera 42 voli settimanali, cui si aggiungono i 7 voli settimanali da Milano a New York.

Oltre al servizio tra Milano e New York, Emirates opera due ulteriori voli transatlantici tra le Americhe e l’Europa, collegando Atene e Newark attraverso un volo diretto così come Città del Messico a Barcellona.