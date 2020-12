AGI – Volo spezzato per una giovanissima aquila di Bonelli studiata dal progetto Life Conrasi per la tutela dei rapaci in Sicilia: è stata trovata senza vita a Sommatino, in provincia di Caltanissetta. La morte è da attribuire al contatto accidentale con una linea di trasmissione elettrica della media tensione. L’aquila faceva parte del gruppo di 29 individui che, dal 2017, è monitorato dagli esperti del progetto Life Conrasi.

Ogni giorno i ricercatori analizzano i dati trasmessi dai piccoli trasmettitori satellitari Gps installati sulla groppa degli uccelli per controllare gli spostamenti e studiare il loro comportamento; ed è proprio grazie a quest’attività che gli esperti hanno potuto rilevare l’emissione di segnali preoccupanti che hanno richiesto una tempestiva verifica sul luogo di provenienza.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Volo spezzato per due aquile di Bonelli siciliane morte folgorate proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento