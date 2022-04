Volontari polacchi: “Trattati come criminali se aiutiamo migranti non ucraini”

VARSAVIA – “Chi aiuta le persone al confine ucraino è trattato come un eroe. In tv vediamo militari e guardie di frontiera dare una mano, prendere in braccio i bambini ucraini, ma la situazione cambia drasticamente quando si tratta di aiutare i migranti al confine con la Bielorussia. L’intera regione di Podlachia sta subendo enormi pressioni: i militari sono ovunque, fermano la gente e controllano le auto, a volte arrestano”. Lena parla con l’agenzia Dire fuori dal tribunale distrettuale di Bialystok, la principale città della Polonia nord-orientale. Chiede di non essere citata né fotografata “per non avere problemi” ma i suoi timori non le hanno impedito di unirsi al sit-in organizzato nella mattinata di ieri di fronte il tribunale: gente espone cartelli per ricordare che non si dovrebbe emigrare nella paura e chiede che sia rilasciata una attivista fermata qualche giorno fa dalla polizia di frontiera poiché fermata mentre trasportava dei migranti in difficoltà, e che quindi ora deve difendersi dall’accusa di “traffico di migranti”.

Mentre parliamo, a un tratto una ragazza sui vent’anni esce sorridente dall’edificio e la folla la acclama: il giudice non ha confermato la custodia cautelare. Ma la giovane come molti altri qui non ha voglia di parlare coi giornalisti e si allontana in fretta. In questa regione dal settembre scorso sono arrivati centinaia di migranti dal confine bielorusso e le autorità polacche, oltre a chiudere quel tratto di confine, hanno imposto una zona di sicurezza profonda 3 chilometri, una linea rossa visibile anche su Google Maps. Un modo, ha assicurato il governo del premier Mateusz Morawiecki, per garantire la sicurezza. Ma secondo i volontari serve a impedire che i profughi – provenienti da Paesi come Siria, Yemen, Afgjanistan o Iraq, tra cui anche donne, malati e bambini – ricevano aiuto, e che giornalisti e osservatori documentino che gli agenti impediscono alle persone di entrare in Europa e di uscire persino dalla zona compresa tra i fili spinati.

Difficile verificare le accuse di respingimenti verso la frontiera bielorussa. Da mesi la gente si nasconde nei boschi, anche con neonati e persone con disabilità gravi, e chiede ai volontari cibo, acqua, medicine. Almeno 24 le morti ufficialmente confermate in quest’area tra le barriere di filo spinato dall’autunno scorso. E da gennaio, “la situazione per chi aiuta è nettamente peggiorata” avverte Kasia, altra volontaria che chiede l’anonimato. “Prima rischiavamo al massimo una multa di 500 sloti – circa 100 euro, in un paese dove il salario medio ammonta a 600 – ora gli arresti avvengono più spesso per aver violato la zona rossa o perché trovano in auto sacchetti di cibo, coperte o powerbank, tutte cose che ti rendono un sospettato perché è ciò che di solito portiamo alle famiglie bloccate nei boschi. Il governo ha capito di non poterci fermare e le forze di sicurezza si sono riorganizzate: danno la caccia sia ai migranti che a noi. Anche i respingimenti sono più frequenti”.

Una pratica, questa, vietata dal diritto internazionale, come riconosciuto anche da una sentenza di un tribunale polacco del 25 marzo accolta con entusiasmo dai volontari. Kasia prosegue: “Se il tuo nome è inserito nella lista degli attivisti puoi essere pedinato e registrano la tua targa. Chi arriva da fuori questa regione riceve un’attenzione particolare. Giorni fa senza motivo, a un posto di blocco mi hanno obbligata a tornare a casa passando per un’altra strada, allungando di decine di chilometri”.

Nonostante le restrizioni scattate a settembre, l’emergenza migratoria da queste parti ha innescato da subito una potente macchina di solidarietà. Lo dimostrano Andrej e Agata, altri nomi di fantasia. Ci troviamo molti chilometri più a nord di Byalistok, in un’area immersa tra i boschi prossima alla ‘zona rossa’ al confine. La coppia dall’autunno scorso non solo cerca di fare arrivare aiuti ai profughi in rete con gli altri volontari ‘dell’ultima ora’, ma quando può li accoglie nella sua grande casa. Alle pareti, foto di famiglia e disegni dei bambini, indizi di una normalità che, dicono sorridendo, “non tornerà più”. Qui, divieto assoluto di foto e riprese: “Dobbiamo restare un approdo sicuro per queste persone”, spiega Agata alla Dire. “Non possiamo fidarci neanche dei vicini, ci potrebbero denunciare”. Ad essere criminalizzato non è il volontariato in sé ma tutte quelle azioni che potrebbero comportare una contropartita in denaro, insomma ‘un commercio profit’: accogliere migranti in casa, così come dare passaggi in auto o distribuire cibo può ricadere in questa definizione e quindi bastare per essere incriminati per traffico di esseri umani, reato che può costare fino a otto anni di carcere. Ma, si domanda la donna, “come si fa a non rispondere agli sos? Fino a due giorni fa c’era la neve e la notte poteva fare -10°C”, continua Agata indicando le foreste che si vedono fuori della finestra, mentre mostra un libretto del corano poggiato su uno dei letti allestiti per i profughi di passaggio. “L’ho comprato dopo aver capito che a questi ragazzi avrebbe fatto piacere pregare”.

Almeno una ventina sono passati da qui, tra i 14 e i 45 anni, provenienti da Siria, Iraq, Yemen, Congo e Sudan. Agata conferma che ora stanno bene, sono riusciti a raggiungere Varsavia oppure la Germania e l’Italia potendo fare richiesta d’asilo senza rischiare di essere respinti oltre il confine bielorusso, una sorte che spesso tocca più volte ai migranti prima di riuscire a superare la red zone.

"Sento che non facciamo nulla di male- dice ancora Agata- ma nonostante ciò vivo nel panico. È bellissima la solidarietà che i polacchi stanno dimostrando verso gli ucraini, ma qui, fare ciò che i polacchi stanno facendo per loro, significa infrangere la legge". A oggi quasi due milioni e mezzo di ucraini hanno varcato la frontiera polacca, ottenendo la protezione umanitaria temporanea garantita dalla direttiva Ue del 2001 che consente di avere accesso a un domicilio, e quindi a un lavoro, alla sanità e alla scuola. Dopo 21 anni dalla sua