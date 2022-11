Volotea: dal primo giugno volo diretto Napoli-Karpathos

Salgono a 22 le destinazioni raggiungibili da Capodichino

Napoli, 15 nov. (askanews) – Nuovo collegamento diretto tra Napoli e la Grecia. Dal prossimo primo giugno, Volotea decollerà alla volta di Karpathos ogni giovedì. Salgono così a 22 le destinazioni raggiungibili dallo scalo di Capodichino a bordo della flotta della compagnia aerea low cost vettore che, per l’anno prossimo, stima di scendere in pista in Campania con un’offerta complessiva di circa 600mila posti in vendita (+17% vs 2022). Dal 2020, quando si è inaugurata una delle basi operative del vettore presso l’aeroporto di Napoli, Volotea ha stimolato non solo la crescita dei flussi turistici da e per lo scalo, ma ha anche concretizzato quest’anno circa 60 opportunità occupazionali per i lavoratori locali. Dall’inizio del 2022 a ottobre, sono stati trasportati più di 485mila passeggeri e operati più di 3mila voli. “Solo pochi giorni fa abbiamo annunciato un nuovo collegamento alla volta di Algeri e oggi siamo molto orgogliosi di poter confermare anche l’avvio di una nuova rotta alla volta di Karpathos, un’isola dal grande appeal turistico nel cuore del Dodecaneso. Seppur molto diversi tra loro, siamo certi che entrambi i voli sapranno conquistare un numero sempre più ampio di passeggeri. Il Napoli-Karpathos rinsalda ulteriormente l’asse turistico tra Campania e Grecia, mentre il volo per Algeri tiene a battesimo i nostri primi voli tra Italia e l’Africa mediterranea – ha detto Valeria Rebasti, Country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Oltre a riconfermare la grande importanza che l’aeroporto Internazionale di Napoli ricopre nei piani di sviluppo di Volotea, queste due nuove rotte rispecchiano la serietà e l’attenzione di Volotea nel proporre, volo dopo volo, opzioni di viaggio in linea con le esigenze di tutti i passeggeri”.

