mercoledì, 21 Gennaio , 26

Champions League, oggi Juve-Benfica – La partita in diretta

(Adnkronos) - La Juve torna in campo in...

Board of Peace, Meloni: “Italia aperta e disponibile ma ci serve più tempo”

(Adnkronos) - "C'è per noi un problema costituzionale...

Sclerosi multipla, tra 1.500 farmaci ‘vecchi’ c’è quello che può riparare il sistema nervoso

(Adnkronos) - Un farmaco utile contro la sclerosi...

Lo ‘scambio di batteri’ tra bambini arricchisce il microbioma

(Adnkronos) - L'interazione sociale tra bambini e bambine...
volvo-ex60,-il-nuovo-suv-con-gemini-e-fino-a-810-km-di-autonomia
Volvo EX60, il nuovo suv con Gemini e fino a 810 km di autonomia

Volvo EX60, il nuovo suv con Gemini e fino a 810 km di autonomia

AttualitàVolvo EX60, il nuovo suv con Gemini e fino a 810 km di autonomia
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 21 gen. (askanews) – Volvo, brand della cinese Geely, svela il nuovo suv elettrico di medie dimensioni EX60. Si tratta della prima Volvo in cui è integrato Gemini, l’assistente AI di Google che consente di conversare in modo naturale con la EX60, facendo di quest’ultima il modello più intelligente e tecnologicamente avanzato finora realizzato dalla Casa automobilistica. La EX60 è progettata e prodotta in Svezia, a Goteborg, con tecnologia mega-casting che consente di realizzare grandi parti del veicolo in un unico getto di alluminio riducendo il numero di componenti stampati e saldati. Gli ordini sono già aperti, la produzione inizierà ad aprile con le prime consegne in estate.

“Abbiamo deciso che il futuro di Volvo sarebbe stato elettrico e oggi siamo ancora più convinti della nostra scelta. La EX60, sviluppata e prodotta a Goteborg, segna un nuovo inizio per il gruppo, grazie a nuove tecnologie scalabili, come le batterie e il sistema software. Con quest’auto eliminiamo tutti gli ostacoli ancora esistenti al passaggio all’elettrico non c’è più l’ansia di ricarica e il prezzo è sui livelli dei nostri modelli premium a benzina”, ha detto il Ceo Hakan Samuelsson nella presentazione mondiale in diretta streaming.

La Volvo EX60, costruita sulla nuova piattaforma modulare elettrica Spa3 è disponibile in 7 varianti fra cui una cross country. In configurazione con trazione integrale può percorrere fino a 810 km con una singola ricarica grazie a una batteria da 117 kW. Grazie all’architettura a 800 volt può aggiungere fino a 340 km di autonomia in soli dieci minuti. Le prestazioni sono 0-100 in 3,9 secondi e velocità massima di 180 km/h. La versione con batteria meno potente offre 660 km, quella a trazione posteriore 620 km. A bordo Gemini consente di gestire tutte le funzioni importanti durante la guida senza usare le mani. Il sistema è altamente personalizzato, integrato con il veicolo e consente a chi è alla guida di eseguire operazioni complesse.

La EX60 è dotata del sistema HuginCore di Volvo che è costituito dall’architettura elettrica sviluppata internamente, dal computer principale, dai controller di zona e dal software integrato all’interno della EX60. Una vera e propria auto definita dal software. La piattaforma è la Snapdragon Cockpit di nuova generazione sviluppata da Qualcomm con Snapdragon Auto Connectivity con quattro anni di dati illimitati gratuiti. Il cuore dell’EX60 è costituito da Nvidia Drive che gira sul sistema operativo DriveOS. Grazie all’elevata potenza di elaborazione, l’EX60 garantisce l’esperienza di utilizzo fluida e reattiva. L’EX60 è in grado di eseguire oltre 250 trilioni di operazioni al secondo, non si limita a elaborare informazioni, ma acquisisce dati e informazioni. Come tutti i nuovi modelli Volvo, anche la EX60 beneficerà di aggiornamenti periodici over the air con miglioramenti grazie anche ai dati di guida acquisiti.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.