volvo-ex60:-il-suv-elettrico-debutta-in-italia,-ordini-oltre-attese

Milano, 21 mar. (askanews) – Il Volvo Studio Milano ospita la prima italiana della nuova Volvo EX60, il suv medio di lusso completamente elettrico presentato lo scorso 21 gennaio a Stoccolma. Dopo il consenso raccolto al debutto internazionale, Volvo ha annunciato un aumento dei volumi produttivi previsti per il 2026, sostenuto dall’elevato numero di ordini già registrati. Il conteggio include oltre 3mila unità raccolte nelle scorse settimane nella sola Svezia, mentre anche gli altri principali mercati europei mostrano una domanda superiore alle attese.

“Sappiamo bene come il nostro sia un mercato contrastato per quanto riguarda la mobilità elettrica, ma siamo convinti che le straordinarie caratteristiche e prestazioni di EX60 in termini di autonomia, velocità di ricarica e prezzo allineato con l’offerta plug-in hybrid saranno fattori di successo. La raccolta ordini sta andando meglio delle previsioni e quindi gli auspici sono buoni ed è lecito essere ottimisti. Insomma, non vediamo l’ora di avere l’auto nelle nostre concessionarie e nelle mani dei clienti a inizio luglio”, ha detto il presidente di Volvo Italia, Michele Crisci.

Sul piano tecnico, la EX60 punta a ridefinire i riferimenti del segmento. Nella versione a trazione integrale raggiunge fino a 810 km di autonomia, mentre può recuperare fino a 340 km in circa dieci minuti con ricarica rapida da 400 kW. Tre le varianti disponibili: P12 AWD Electric (fino a 810 km), P10 AWD Electric (fino a 660 km) e P6 a trazione posteriore (fino a 620 km). La batteria è coperta da una garanzia di 10 anni.

La EX60 nasce sulla nuova piattaforma elettrica SPA3, che introduce soluzioni come la tecnologia cell-to-body, motori di nuova generazione sviluppati internamente e mega casting, con benefici su efficienza, peso e autonomia. Secondo Volvo, è il modello elettrico con la più bassa impronta di carbonio del marchio, allineata a quella della EX30.

Tra gli elementi distintivi spicca l’integrazione dell’intelligenza artificiale. EX60 è la prima Volvo a integrare Gemini, il nuovo assistente AI di Google, che consente un’interazione naturale e la gestione delle funzioni senza l’uso delle mani. L’IA è utilizzata anche per la sicurezza: grazie a una rete avanzata di sensori, il sistema analizza l’ambiente circostante in tempo reale e supporta il conducente nella prevenzione dei rischi. Debutta inoltre la cintura di sicurezza multi-adattiva, che modula la protezione in base alle caratteristiche degli occupanti e alla dinamica dell’impatto. La piattaforma software, basata su tecnologie Qualcomm e Nvidia, consente oltre 250 trilioni di operazioni al secondo e aggiornamenti over-the-air, rafforzando l’approccio “software-defined” del veicolo.

La produzione inizierà ad aprile in Svezia, mentre le consegne delle versioni P6 e P10 partiranno a luglio, seguite dalla P12. In occasione dell’evento milanese è stato inoltre pubblicato il listino della versione EX60 Cross Country: la P10 Awd Electric (fino a 640 km) è proposta negli allestimenti Plus First Edition e Ultra First Edition, con prezzi rispettivamente di 71.450 e 78.400 euro. Le consegne inizieranno il prossimo anno.