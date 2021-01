ROMA (ITALPRESS) – Volvo Cars ha finalizzato l’apertura di una linea di credito revolving legata alla sostenibilità per 1,3 miliardi di euro, andando così a rinnovare la linea di credito già aperta nel 2017 e non utilizzata di pari importo.

Il rinnovo della linea di credito è chiaramente legato ai piani di sostenibilità di Volvo Cars: a conferma dell’ambizione della Casa automobilistica di diventare una società a impatto zero sul clima entro il 2040, i margini di interesse relativi all’agevolazione creditizia sono legati ai progressi di Volvo Cars nella riduzione delle sue emissioni di carbonio.

La linea di credito è garantita da un gruppo di primarie banche operanti a livello globale e regionale,

L’articolo Volvo, linea credito da 1,3 miliardi per la sostenibilità proviene da Notiziedi.

