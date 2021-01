Volvo sta triplicando la capacità produttiva di auto elettriche presso il suo stabilimento di Ghent, in Belgio, preparandosi così a soddisfare la domanda in rapida crescita della sua gamma di auto ricaricabili Recharge. L’aumento della capacità produttiva avviene in concomitanza con l’annuncio da parte di Volvo Cars dei Risultati di vendita per l’esercizio 2020, che evidenziano un forte incremento della domanda dei modelli Recharge prodotti dalla Casa automobilistica. La percentuale di modelli Recharge sul totale delle vendite annue è più che raddoppiata nel 2020, rispetto al 2019. Entro il 2022, la capacità di produzione di auto elettriche nell’impianto di Ghent sarà più che triplicata rispetto ai livelli attuali e rappresenterà circa il 60% della capacità produttiva complessiva dello stabilimento.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Volvo triplica la capacità produttiva auto elettriche a Ghent proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento