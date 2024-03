Von der Leyen: 7,4 miliardi Ue all’Egitto. Contro l’immigrazione 200 milioni

L’intesa al Cairo

Il Cairo, 17 mar. (askanews) – La firma della Dichiarazione congiunta per un partenariato strategico e globale è un “traguardo” nei rapporti tra Egitto e Ue, la cui relazione “non potrà che crescere” in futuro. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, parlando al Cairo al termine del summit con al-Sisi. “Condividiamo interessi strategici nella stabilità e nella prosperità – ha detto – e considerato il vostro peso politico ed economico, nonché la vostra posizione strategica in un quadrante molto travagliato, l’importanza delle nostre relazioni non potrà che aumentare tempo”.

La partnership è “supportata da un nuovo pacchetto finanziario e di investimenti da 7,4 miliardi euro per i prossimi quattro anni. In primo luogo – ha spiegato – intensificheremo il nostro dialogo politico su questioni di importanza regionale. E insieme lavoreremo anche sul nostro impegno per promuovere la democrazia e i diritti umani. Per fare ciò, organizzeremo un vertice ogni due anni, oltre al nostro Consiglio annuale”.

Per quanto riguarda la stabilità economica, ha sottolineato, “sosterremo finanziariamente i vostri sforzi di riforma, insieme ai partner internazionali”, con prestiti per 5 miliardi. L’Ue poi integrerà il Piano economico e di investimenti di vicinato “con ulteriori investimenti di 1,8 miliardi di euro” e a questo proposito “saremo lieti di sostenere la conferenza sugli investimenti dell’Ue in Egitto che si terrà al Cairo entro la fine dell’anno”. In particolare per gli investimenti energetici, “stiamo sviluppando insieme il progetto dell’interconnettore elettrico Gregy che collega l’Egitto alla Grecia”. Per von der Leyen l’Egitto “ha le risorse per diventare un hub delle energie rinnovabili, in particolare quando si tratta di idrogeno”. E’ stato quindi siglato un Memorandum per l’attrazione degli investimenti esteri in questo campo.

L’Ue investirà “almeno 200 milioni di euro” per rendere la cooperazione con l’Egitto sul contenimento delle migrazioni “ancora più efficace”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, parlando al Cairo al termine del summit con al-Sisi. “Noi – ha aggiunto – continueremo il nostro lavoro per agevolare la migrazione legale, ad esempio le partnership sui talenti. Parallelamente, continuiamo a contare sul pieno impegno dell’Egitto per il controllo dell’immigrazione clandestina”.