Von der Leyen: “Ad Ankara trattamento ingiustificabile, è successo perché sono una donna”

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – “Il trattamento che mi è stato riservato” in Turchia “è ingiustificabile, devo concludere che è successo perché sono una donna”. Lo ha detto oggi la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, durante una sessione plenaria al Parlamento europeo, in merito a quanto accaduto in occasione della visita in Turchia a marzo.

Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, intervenuto sempre al Parlamento europeo, ha ripetuto nuovamente di avere “più volte espresso il suo rammarico pubblicamente” per quanto accaduto ad Ankara e di non aver reagito per “evitare un incidente ancora più grande”, che avrebbe potuto inficiare “mesi di trattative” per recuperare la relazione con la Turchia, “già difficile da molti anni”.

