Von der Leyen: altri 3,5 miliardi di euro per l’Ucraina già a marzo

“Ci sarà un Consiglio europeo speciale anche su spese per Difesa”

Kiev, 24 feb. (askanews) – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando a Kiev in un vertice con altri leader nel terzo anniversario dell’invasione russa, ha annunciato altri 3,5 miliardi di euro di aiuti all’Ucraina già a marzo. Inoltre, ha detto che ci sarà un Consiglio europeo speciale in cui sarà presentato un piano per investimenti nella Difesa per l’Europa.”La guerra in Ucraina – ha detto – rimane la crisi più centrale e consequenziale per il futuro dell’Europa. Putin sta cercando più che mai di vincere questa guerra sul campo. Il suo obiettivo rimane la capitolazione dell’Ucraina. E poi sappiamo cosa potrebbe succedere dopo. Perché è già successo prima. Non è solo il destino dell’Ucraina che è in gioco. È il destino dell’Europa. Quindi la nostra priorità rimane quella di rafforzare la resistenza dell’Ucraina”.