Von der Leyen: è un periodo di ansia e incertezza per gli europei

La presidente chiede il voto a Strasburgo per la rielezione

Milano, 18 lug. (askanews) – “Viviamo un periodo di profonda ansia e incertezza per gli europei. Le famiglie soffrono per il costo della vita e degli alloggi. I giovani sono preoccupati per il pianeta, il futuro e la prospettiva della guerra. Le aziende e gli agricoltori si sentono schiacciati. E tutto questo è sintomo di un mondo in cui tutto è utilizzato come arma e contestato”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si è rivolta al Parlamento europeo nel suo discorso per chiedere la rielezione davanti ai 720 deputati eurodeputati prima del voto cruciale di oggi.In questo contesto, von der Leyen punta a un’Europa più forte e più democratica. “Sono convinta che l’Europa, un’Europa forte, possa essere all’altezza della sfida ed è per questo che oggi chiedo la vostra fiducia”.