Von der Leyen: Groenlandia appartiene al popolo e fa parte della Nato

Redazione-web
Di Redazione-web

“Possono contare su di noi”, dice la presidente commissione Ue

Roma, 14 gen. (askanews) – I groenlandesi “possono contare su di noi”: lo ha affermato la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, dopo le minacce del presidente statunitense Donald Trump di acquisire l’isola artica e mentre alla Casa Bianca è atteso un importante vertice sul futuro del territorio semi-autonomo sotto il Regno di Danimarca.”Rispettiamo la volontà dei groenlandesi e i loro interessi”, ha aggiunto von der Leyen durante una conferenza stampa a Bruxelles, spiegando che la Groenlandia fa parte della NATO e, quando parliamo di sicurezza nell’Artico, questo è uno dei temi centralidell’Alleanza. “La Groenlandia appartiene al suo popolo, quindi spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni che li riguardano”, ha ribadito Von der Leyen, dopo che martedì il primo ministro groenlandese, Jens-Frederik Nielsen, ha dichiarato che preferirebbe rimanere parte del Regno di Danimarca piuttosto che unirsi agli Stati Uniti.

